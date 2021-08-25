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Строящийся жилой комплекс загорелся в Воронеже

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:17
Происшествия
Строящийся жилой комплекс загорелся в Воронеже
Невские Новости  /  Майя Котелова

Воронеж, 25 августа. Новый жилой комплекс «Атлантис», который находится на стадии строительства, загорелся утром. ЧП произошло на улице Переверткина в Железнодорожном районе Воронежа.

На месте происшествия работают пожарные отряды регионального МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидцы также сообщили, что дым в здании идет с верхней и нижней частей дома. Жилой комплекс входит в категорию «элитных», стоимость квартир начинается от 10 млн рублей.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. Идет оценка причиненного ущерба.

На днях спасатели ликвидировали пожар площадью 220 кв. м на складе в новой Москве, сообщило РИАМО.

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