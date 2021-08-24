Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 11:04
11:02
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась эмоциями от рождения ребенка
11:00
Экономика
Министерства будут работать над снижением перевозочных цен в России
10:59
Происшествия
Делом о сбитой электросамокатом девочке в Сочи занялся Следственный комитет
10:54
Армия
Sohu: российский «Аллигатор» с новой ракетой превратит танки Запада в металлолом
10:51
Армия
Свыше 60 подмосковных предприятий приняли участие в форуме «Армия-2021»
10:50
Экономика
Технические сбои в работе «Яндекса» зафиксированы пользователями
10:49
Общество
Россиянам с ВИЧ объяснили правила вакцинации от COVID-19
10:47
Политика
Пашинян назвал стратегический союз с РФ одним из главных факторов безопасности Армении
10:46
Происшествия
Следователи возбудили дело по факту осквернения мемориала героям ВОВ в Кузбассе
10:45
Общество
Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу
Все новости

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в другом регионе

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:09
Происшествия
Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в другом регионе
pexels.com

Воронеж, 24 августа. Девочка, которая накануне бесследно исчезла, нашлась в Краснодарском крае. Школьница ушла из дома, взяв с собой документы и деньги.

Согласно данным регионального СК, в ближайшее время 12-летнюю ученицу передадут родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту исчезновения ребенка назначена проверка. Как выяснили волонтеры, девочка отправилась в Краснодар к друзьям.

Ранее во Владивостоке пропал ребенок, который находился в районе Токаревского маяк. Отдыхающие горожане нашли на берегу его вещи и обратились в полицию, сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в другом регионе
воронеж краснодар полиция ск рф школьница волонтеры поиски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru