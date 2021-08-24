Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в другом регионе

Воронеж, 24 августа. Девочка, которая накануне бесследно исчезла, нашлась в Краснодарском крае. Школьница ушла из дома, взяв с собой документы и деньги.

Согласно данным регионального СК, в ближайшее время 12-летнюю ученицу передадут родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту исчезновения ребенка назначена проверка. Как выяснили волонтеры, девочка отправилась в Краснодар к друзьям.

Ранее во Владивостоке пропал ребенок, который находился в районе Токаревского маяк. Отдыхающие горожане нашли на берегу его вещи и обратились в полицию, сообщало Deita.