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Двое жителей Воронежской области погибли под колесами локомотива

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:37
Происшествия
Двое жителей Воронежской области погибли под колесами локомотива
pixabay.com

Воронеж, 21 августа. В Воронежской области на станции Масловка резервный локомотив насмерть сбил двух пешеходов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета и транспортной полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии.

В Башкирии произошло аналогичное ЧП. На 103-м километре железнодорожного переезда Белое озеро — Дарьино в Гафурийском районе произошло столкновение грузового поезда и Ford Focus. Погибли два человека.

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