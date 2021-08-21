Двое жителей Воронежской области погибли под колесами локомотива

Воронеж, 21 августа. В Воронежской области на станции Масловка резервный локомотив насмерть сбил двух пешеходов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета и транспортной полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии.

В Башкирии произошло аналогичное ЧП. На 103-м километре железнодорожного переезда Белое озеро — Дарьино в Гафурийском районе произошло столкновение грузового поезда и Ford Focus. Погибли два человека.