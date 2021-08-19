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Начальника воронежских очистных сооружений заподозрили в мошенничестве

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:09
Происшествия
Начальника воронежских очистных сооружений заподозрили в мошенничестве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 19 августа. Генерального директора воронежских локальных очистных сооружений (ЛОС) Игоря Житарюка заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, но впоследствии отпустили чиновника домой под подписку о невыезде. В настоящий момент начальник ЛОС активно сотрудничает со следствием, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По информации полицейских, в 2016-м году две компании заключили договор об оказании услуг по сбору, транспортировке и приему на очистку сточных вод. Работы должны были осуществляться автомобильным транспортом, а в итоге производились с помощью магистрального трубопровода канализации. При этом прибыль, которая получилась в итоге, осела в карманах у начальника ЛОС.

Ранее СМИ стала известна мера пресечения сооснователю финансовой организации Finiko Кириллу Доронину. Мужчина оставлен под арестом до 28 сентября 2021 года, сообщал сайт 360tv.ru.

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