Два уголовных дела возбудили после гибели младенца в ведре под Воронежем

Воронеж, 17 августа. Следователи завели второе уголовное дело после смерти пятимесячного ребенка в семье подростков. Мальчика нашли мертвым в ведре.

Трагедия произошла 12 августа в поселке Вишневый. Тело малыша обнаружили в одном из частных домов. После того, как стало известно о криминальном характере смерти ребенка, правоохранители задержали 17-летнюю мать ребенка и ее 14-летнего сожителя. По факту убийства мальчика было возбуждено уголовное дело.

Решение о втором уголовном деле было принято после обнаружения признаков халатности. Как выяснилось, у подозреваемых были психические заболевания. По словам задержанных подростков, они оставили сына дома одного, а когда вернулись, нашли его лежащим головой в ведре.

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