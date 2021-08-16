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В больницах Воронежа остаются 18 пострадавших в результате взрыва в автобусе

  /   Обновлено: 16 августа 2021 10:27
Происшествия
В больницах Воронежа остаются 18 пострадавших в результате взрыва в автобусе
38.mvd.ru  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Воронеж, 16 августа. Врачи оказывают помощь 18 пострадавшим при взрыве в Воронеже. Люди ехали в общественном транспорте в момент ЧП.

Трагедия произошла у ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже. Пассажирский автобус взорвался, в результате чего погибли два человека, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты устанавливают причины ЧП. Сначала сообщалось, что хлопок произошел из-за газового баллона, но выяснилось, что автобус ездил на дизельном топливе. Эксперты также отмели версию теракта, потому что взрывного устройства на месте происшествия обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело.

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