Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже возросло до 26

Воронеж, 14 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о возросшем до 26 человек числе пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе.

Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших в маршрутке растет. Их теперь 26, из которых двое умерли.

Гусев заявил, что на данный момент в воронежских медучреждениях лечатся 19 человек. Из них 16 находятся в больнице медицинской помощи №1, 12 из которых — в состоянии средней тяжести, еще 4 — в удовлетворительном состоянии.

Трое пострадавших лечатся в областной больнице №1. С ожогами первой и второй степени один из них находится в реанимации. Второй пострадавший, которого медики перевели из больницы скорой помощи, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Третьего пострадавшего в субботу перевели в реанимацию.

Вечером 12 августа пассажирский автобус «ПАЗ» взорвался у ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже. Сообщалось, что в результате инцидента 2 человека погибли и 22 получили ранения. Причины инцидента выясняются, отрабатываются все версии. Ранее специалисты окончательно отмели версию теракта.