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Количество пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа увеличилось до 24

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:57
Происшествия
Количество пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа увеличилось до 24
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Воронеж, 14 августа. Число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже возросло до 24. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Рейсовый автобус взорвался на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Галерея Чижова» в центре Воронежа. Жертвами произошедшего стали две женщины, 35 и 55 лет. Пассажирки скончались в медицинском учреждении.

Власти Воронежской области назначили компенсации родственникам погибших и пострадавшим в трагедии. Так, семьи женщин, которые скончались в результате взрыва, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей.

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