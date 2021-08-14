Количество пострадавших при взрыве автобуса в центре Воронежа увеличилось до 24

Воронеж, 14 августа. Число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже возросло до 24. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Рейсовый автобус взорвался на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Галерея Чижова» в центре Воронежа. Жертвами произошедшего стали две женщины, 35 и 55 лет. Пассажирки скончались в медицинском учреждении.

Власти Воронежской области назначили компенсации родственникам погибших и пострадавшим в трагедии. Так, семьи женщин, которые скончались в результате взрыва, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей.