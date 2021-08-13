Контроль за общественным транспортом в Воронеже усилится после взрыва автобуса

Воронеж, 13 августа. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер предположил, что взрыв в воронежском автобусе повлечет за собой усиление мер по контролю за транспортом.

Линдер считает, что власти будут ужесточать требования к контролю для перевозчиков, сообщает Общественная служба новостей. Он подчеркнул, что в данном случае нельзя не рассматривать версию с терактом.

«Версия теракта всегда в таких случаях стоит на первом месте. Дополнительные меры контроля должны были быть введены Минтрансом ещё очень давно. Потому что огромное количество мелких, полулегальных и нелегальных перевозчиков занимаются своим бизнесом вне государственного контроля», — уточнил Линдер.

В результате случившегося трое человек попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а восемь получили повреждения средней степени тяжести.