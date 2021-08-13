Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:15
21:13
Происшествия
Житель Кировской области выплатил дочери десять тысяч рублей за побои
21:13
Ближний Восток
Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Стас Ярушин нежно поздравил супругу с десятой годовщиной свадьбы
21:12
Политика
В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
21:04
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
Все новости

Контроль за общественным транспортом в Воронеже усилится после взрыва автобуса
Происшествия
Контроль за общественным транспортом в Воронеже усилится после взрыва автобуса
Prt Scr youtube.com  /  Джонни Карантин

Воронеж, 13 августа. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер предположил, что взрыв в воронежском автобусе повлечет за собой усиление мер по контролю за транспортом.

Линдер считает, что власти будут ужесточать требования к контролю для перевозчиков, сообщает Общественная служба новостей. Он подчеркнул, что в данном случае нельзя не рассматривать версию с терактом.

«Версия теракта всегда в таких случаях стоит на первом месте. Дополнительные меры контроля должны были быть введены Минтрансом ещё очень давно. Потому что огромное количество мелких, полулегальных и нелегальных перевозчиков занимаются своим бизнесом вне государственного контроля», — уточнил Линдер.

В результате случившегося трое человек попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а восемь получили повреждения средней степени тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Контроль за общественным транспортом в Воронеже усилится после взрыва автобуса
авария воронеж чп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru