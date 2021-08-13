Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:13
18:11
Общество
Милонов заступился за Елену Малышеву и предложил сажать в тюрьму за торговлю арбузами
18:10
Общество
«Сапсан» нового поколения начнет курсировать между Петербургом и Москвой в 2022 году
18:08
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
Все новости

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:23
Происшествия
Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22
Невские Новости  /  Александра Лашко

Воронеж, 13 августа. ЧП со взрывом в автобусе в Воронеже привело к госпитализации с травмами различной степени тяжести 22 человек.

Стало известно об увеличившемся числе пострадавших в результате ЧП, которое произошло в воронежском автобусе. Травмы получили 22 человека. Они были госпитализированы. Сейчас им необходимую помощь оказывают врачи.

Некоторое время назад власти города сообщили, что родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП с автобусом была назначена денежная компенсация. Жертвами взрыва стали два человека. Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22
взрыв воронеж автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru