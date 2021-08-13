Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 22

Воронеж, 13 августа. ЧП со взрывом в автобусе в Воронеже привело к госпитализации с травмами различной степени тяжести 22 человек.

Стало известно об увеличившемся числе пострадавших в результате ЧП, которое произошло в воронежском автобусе. Травмы получили 22 человека. Они были госпитализированы. Сейчас им необходимую помощь оказывают врачи.

Некоторое время назад власти города сообщили, что родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП с автобусом была назначена денежная компенсация. Жертвами взрыва стали два человека. Семьи погибших получат по миллиону рублей.