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Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:17
Происшествия
Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей
Pr Scr youtube.com  /  RT на русском

Воронеж, 13 августа. Воронежские власти выплатят компенсации родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП с автобусом.

По словам губернатора региона Александра Гусева, семьи погибших женщин получат по 1 млн рублей, раненым перечислят по 500 тыс. рублей. Для остальных сумму компенсации определят позже.

Накануне вечером в Воронеже рядом с остановкой общественного транспорта в пассажирском автобусе раздался мощный взрыв. В результате инцидента погибли два человека, 17 получили травмы. СК возбудил уголовное дело, основной причиной произошедшего названа неисправность технического оборудования.

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