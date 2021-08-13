Семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей

Воронеж, 13 августа. Воронежские власти выплатят компенсации родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП с автобусом.

По словам губернатора региона Александра Гусева, семьи погибших женщин получат по 1 млн рублей, раненым перечислят по 500 тыс. рублей. Для остальных сумму компенсации определят позже.

Накануне вечером в Воронеже рядом с остановкой общественного транспорта в пассажирском автобусе раздался мощный взрыв. В результате инцидента погибли два человека, 17 получили травмы. СК возбудил уголовное дело, основной причиной произошедшего названа неисправность технического оборудования.