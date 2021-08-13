В Воронеже сбивший троих пешеходов на тротуаре водитель уснул за рулем

Воронеж, 13 августа. Водитель Opel Astra, который выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, как оказалось, уснул за рулем. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах региона.

Пострадавшие доставлены в воронежскую больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Водитель в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и детали случившейся аварии. Ранее сообщалось, что 45-летний водитель иномарки почувствовал резкое недомогание и потерял управление транспортным средством.