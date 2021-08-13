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Врачи дают положительный прогноз по трем пострадавшим при взрыве в Воронеже

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:16
Происшествия
Врачи дают положительный прогноз по трем пострадавшим при взрыве в Воронеже
Невские Новости  /  Александра Лашко

Воронеж, 13 августа. Медики уверены, что трое тяжелых пострадавших при взрыве автобуса в скором времени пойдут на поправку, сообщает источник ФАН.

По словам специалистов, жизни реанимированных пострадавших ничто не угрожает. Еще восемь пассажиров получили повреждения средней степени тяжести.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования трагедии. Ведомство также направило команду опытных экспертов-криминалистов, которые помогут установить обстоятельства и причины инцидента.

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