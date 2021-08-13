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Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:16
Происшествия
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Воронеж, 13 августа. Неравнодушные люди несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса в память о погибших в трагедии.

Маршрутка взорвалась на остановке общественного транспорта возле «Галереи Чижова» в центре Воронежа. В результате произошедшего две женщины в возрасте 35 и 55 лет скончались в медицинском учреждении, одной из них взрывом оторвало обе ноги.

Кроме того, пострадали более 20 человек. Все они доставлены в различные больницы города.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудит причины, обстоятельства и последствия произошедшей трагедии на закрытом совещании в администрации Воронежа.

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