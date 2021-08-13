Губернатор Воронежской области отозвал себя из отпуска после взрыва в автобусе

Воронеж, 13 августа. Воронежский губернатор Александр Гусев срочно вернулся с отдыха. Практически сразу после взрыва автобуса он подписал документ о своем отзыве из отпуска.

Региональный руководитель намерен разобраться в обстоятельствах произошедшего. По последней информации, в больнице скончались два человека, количество пострадавших достигло 21. Эксперты подчеркнули, что версия о теракте не нашла подтверждений.

Одной из причин могло стать неисправное газовое оборудование, установленное в автобусе. Детонация могла произойти из-за утечки газа.