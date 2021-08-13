Специалисты окончательно отмели версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже

Воронеж, 13 августа. Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия не обнаружили следов взрывчатых веществ в автобусе. ЧП произошло в центре Воронежа возле остановки.

В результате взрыва в пассажирском автобусе пострадал 21 человек. Две женщины, 35 и 55 лет, от полученных повреждений скончались в медицинском учреждении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Представители транспортной компании «АТП-1» сообщили, что взорвавшийся автобус был технически исправен. По словам хозяйки организации Натальи Радченко, транспорт прошел техническое обслуживание две недели назад.