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Владелец взорвавшегося в Воронеже автобуса сообщил об исправности транспорта

  /   Обновлено: 13 августа 2021 10:19
Происшествия
Владелец взорвавшегося в Воронеже автобуса сообщил об исправности транспорта
Global Look Press  /  vk.com/cityvrn

Воронеж, 13 августа. Автобус, который взорвался в центре Воронежа, был технически исправен. Об этом сообщила владелец транспортной компании «АТП-1» Наталья Радченко.

Женщина пояснила, что автобус проходил техническое обслуживание около двух недель назад. На нем также отсутствовало газобаллонное оборудование. Радченко добавила, что заправляли маршрутку соляркой.

Пассажирский автобус взорвался на проезжей части возле Галереи Чижова рядом с остановкой общественного транспорта. В результате произошедшего пострадал 21 человек, все они с различными повреждениями доставлены в больницы города. Кроме того, погибли две пассажирки автобуса в возрасте 35 и 55 лет.

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