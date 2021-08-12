Один пострадавший при взрыве в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии

Воронеж, 12 августа. Состояние одного из пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего в результате происшествия травмы получили 14 человек. Двое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, состояние еще одного человека оценивается медиками как крайне тяжелое, уточнили в ведомстве.

Маршрутный ПАЗ взорвался недалеко от торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже. На место происшествия прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев.