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Один пострадавший при взрыве в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии

  /   Обновлено: 12 августа 2021 22:51
Происшествия
Один пострадавший при взрыве в Воронеже находится в крайне тяжелом состоянии
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Воронеж, 12 августа. Состояние одного из пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего в результате происшествия травмы получили 14 человек. Двое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, состояние еще одного человека оценивается медиками как крайне тяжелое, уточнили в ведомстве.

Маршрутный ПАЗ взорвался недалеко от торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже. На место происшествия прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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взрыв воронеж маршрутка
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