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Губернатор Воронежской области сообщил о прибытии на место ЧП с маршруткой
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил о прибытии на место ЧП с маршруткой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 12 августа. Число пострадавших в результате взрыва в маршрутке в центре Воронежа увеличилось до 14 человек. На место трагедии прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор сообщил о прибытии к месту ЧП с маршруткой в своем Telegram-канале. Причина взрыва, по его словам, в настоящее время выясняется. Работают все спецслужбы.

«На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — отметил Гусев.

Взрыв в маршрутном автобусе произошел в четверг вечером, 12 августа. Пострадали, согласно предварительным данным, 14 человек.

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