Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу

Воронеж, 12 августа. Девушке оторвало ноги после взрыва автобуса в центре Воронеже. Пострадавшая на данный момент доставлена в медучреждение, сообщили в местных СМИ.

Во время происшествия простадали 12 человек. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако транспорт полностью выгорел.

Данных о погибших на данный момент не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Изначально сообщалось, что в Воронеже произошел хлопок газа. Однако спустя время выяснилось, что автобус работал на дизельном топливе.