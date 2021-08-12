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Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу
Происшествия
Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 12 августа. Девушке оторвало ноги после взрыва автобуса в центре Воронеже. Пострадавшая на данный момент доставлена в медучреждение, сообщили в местных СМИ.

Во время происшествия простадали 12 человек. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако транспорт полностью выгорел.

Данных о погибших на данный момент не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Изначально сообщалось, что в Воронеже произошел хлопок газа. Однако спустя время выяснилось, что автобус работал на дизельном топливе.

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