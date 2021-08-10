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Подозреваемого в смертельном наезде на младенца задержали в Воронеже

  /   Обновлено: 10 августа 2021 20:15
Происшествия
Подозреваемого в смертельном наезде на младенца задержали в Воронеже
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Воронеж, 10 августа. Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном наезде на младенца в районе санатория имени Дзержинского.

Инцидент произошел вечером 8 августа. Ford Focus наехал на 10-месячного ребенка, который находился на отдыхе с папой. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозрения пали на местного жителя — по словам отца погибшего, он мог управлять автомобилем в момент происшествия.

Незадолго до этого в Москве легковушка сбила четырехлетнего ребенка во дворе жилого дома. Мальчик гулял с мамой, но в какой-то момент внезапно выбежал на проезжую часть и угодил под колеса транспорта, его увезли в больницу, сообщало РИАМО.

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воронеж смерть младенец
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