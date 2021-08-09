Полиция Воронежа возбудила дело против наехавшего на младенца мужчины

Воронеж, 9 августа. Правоохранители устанавливают личность мужчины, совершившего смертельный наезд на ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие полагает, что накануне вечером неустановленный водитель двигался по территории пляжа, расположенного неподалеку от санатория имени Ф.Э. Дзержинского, и наехал на десятимесячного малыша. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, в настоящее время они занимаются допросом свидетелей и устанавливают личность водителя.

Еще один злоумышленник с ножом в руках пробрался на территорию детского сада в Петербурге.