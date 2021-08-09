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Водитель Ford Focus задавил насмерть 10-месячного мальчика на пляже в Воронеже

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:03
Происшествия
Водитель Ford Focus задавил насмерть 10-месячного мальчика на пляже в Воронеже
 /  СУ СК РФ по Новосибирской области

Воронеж, 9 августа. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии в Рамонском районе, в результате которой погиб десятимесячный мальчик. Водитель иномарки задавил ребенка на пляже.

Трагедия произошла вечером на одном из популярных пляжей под Воронежем, который находится на спуске с улицы Кирова села Чертовицы.

Компания людей отдыхала на песке. Рядом была припаркован автомобиль Ford Focus. Мужчина за рулем иномарки начал движение и наехал на 10-месячного ребенка с папой. Отец выжил, а ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Полицейским предстоит выяснить, кто был за рулем автомобиля. Идет проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в Кемеровской области, сообщал портал A42.RU. Ребенок утонул в емкости с водой на огороде.

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воронеж иномарка пляж
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