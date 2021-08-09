Водитель Ford Focus задавил насмерть 10-месячного мальчика на пляже в Воронеже

Воронеж, 9 августа. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии в Рамонском районе, в результате которой погиб десятимесячный мальчик. Водитель иномарки задавил ребенка на пляже.

Трагедия произошла вечером на одном из популярных пляжей под Воронежем, который находится на спуске с улицы Кирова села Чертовицы.

Компания людей отдыхала на песке. Рядом была припаркован автомобиль Ford Focus. Мужчина за рулем иномарки начал движение и наехал на 10-месячного ребенка с папой. Отец выжил, а ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Полицейским предстоит выяснить, кто был за рулем автомобиля. Идет проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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