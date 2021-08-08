Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 11:29
11:28
Общество
Врач-диетолог объяснила правила употребления арбуза
11:28
Общество
Сочинский аэропорт приступил к работе в штатном режиме
11:27
Происшествия
В поезде Мурманск — Адлер после отравления детей нашли просроченные продукты
11:23
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
11:19
Общество
Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе
11:19
Происшествия
Консульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции
11:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
11:13
Происшествия
Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии
11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
11:04
Общество
Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам
Все новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 8 августа. Полицейские задержали в Туле уроженца Азербайджана. Он подозревается в расправе над жителем Воронежской области.

Следствие считает, что фигурант совершил преступление в городе Острогожске. Труп связанного мужчины, завернутый в матрас, был обнаружен в салоне машины во дворе дома. Смерть могла наступить от травмы головы.

Правоохранители считают, что мотивом расправы была корысть. У потерпевшего при себе было более 5 миллионов рублей.

Уроженец Таджикистана был похищен и убит в Брянской области. Замотанный скотчем труп злоумышленники закопали в лесу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
убийство задержание деньги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru