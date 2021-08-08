Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей

Воронеж, 8 августа. Полицейские задержали в Туле уроженца Азербайджана. Он подозревается в расправе над жителем Воронежской области.

Следствие считает, что фигурант совершил преступление в городе Острогожске. Труп связанного мужчины, завернутый в матрас, был обнаружен в салоне машины во дворе дома. Смерть могла наступить от травмы головы.

Правоохранители считают, что мотивом расправы была корысть. У потерпевшего при себе было более 5 миллионов рублей.

Уроженец Таджикистана был похищен и убит в Брянской области. Замотанный скотчем труп злоумышленники закопали в лесу.