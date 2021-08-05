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Несостоявшийся наркоторговец получил восемь лет колонии в Воронежской области

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:33
Происшествия
Несостоявшийся наркоторговец получил восемь лет колонии в Воронежской области
pixabay.com  /  vero_vig_050

Воронеж, 5 августа. Суд вынес приговор жителю Лискинского района. Он признан виновным в неоднократном покушении на сбыт наркотиков.

По данным воронежской прокуратуры, 22-летний фигурант установил контакт с неким мужчиной. Подельники договорились заняться наркоторговлей через интернет.

В обязанности подсудимого входило изъятие из тайников пакетов с наркотиками. Затем он же должен был заниматься продажей запрещенных веществ. Оперативники в ходе обыска после попытки сбыта изъяли у него партию «товара». Виновник приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

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наркотики приговор тайник
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