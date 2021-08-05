Несостоявшийся наркоторговец получил восемь лет колонии в Воронежской области

Воронеж, 5 августа. Суд вынес приговор жителю Лискинского района. Он признан виновным в неоднократном покушении на сбыт наркотиков.

По данным воронежской прокуратуры, 22-летний фигурант установил контакт с неким мужчиной. Подельники договорились заняться наркоторговлей через интернет.

В обязанности подсудимого входило изъятие из тайников пакетов с наркотиками. Затем он же должен был заниматься продажей запрещенных веществ. Оперативники в ходе обыска после попытки сбыта изъяли у него партию «товара». Виновник приговорен к восьми годам колонии строгого режима.