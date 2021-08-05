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Пенсионер-руководитель из Воронежа ответит в суде за выданные сертификаты рабочим

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:19
Происшествия
Пенсионер-руководитель из Воронежа ответит в суде за выданные сертификаты рабочим
mvd.ru

Воронеж, 5 августа. Надзорное ведомство направило в суд дело в отношении 66-летнего начальника учебного центра. Ему предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ.

По мнению правоохранителей, на счету у фигуранта не менее девяти преступных эпизодов. Обвиняемый выдавал гражданам свидетельства о том, что они вправе работать сварщиками, малярами, плотниками и каменщиками. Между тем реального обучения они не проходили, никаких экзаменов будущие рабочие не сдавали.

За противозаконные действия с причинением ущерба государству и обществу фигурант получил 115 тысяч рублей.

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прокуратура учеба свидетельство
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