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Житель Воронежа спас попавшую под колеса грузовика косулю
Общество
Житель Воронежа спас попавшую под колеса грузовика косулю
pixabay.com

Воронеж, 2 августа. Инцидент произошел на трассе Тамбов — Воронеж у поворота в сторону села Нижняя Катуховка. Мужчина спас косулю, которую переехал грузовик.

По словам Дениса Гаевского, который спас животное, грузовик сбил животное, но останавливаться не стал. Косуля осталась лежать посреди дороги.

Мужчина остановился, перенес животное в безопасное место и вызвал сотрудников природоохраны. Косуля не могла двигать задними ногами. Животному оказывают помощь, о его состоянии пока неизвестно.

Испуганного енота, забравшегося на дерево в Екатеринбурге, благополучно спасли, сообщал ФАН. Его передали в руки волонтерам.

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