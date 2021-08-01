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Два ребенка пострадали после столкновения легковушек в Воронеже
Происшествия
Два ребенка пострадали после столкновения легковушек в Воронеже
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 1 августа. Четыре человека, в числе которых два ребенка, получили травмы после ДТП с участием двух легковых автомобилей в Воронеже. Такую информацию привели в региональной пресс-службе УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на регулируемом перекрестке. В ДТП столкнулись две легковушки — ВАЗ-2101 и Mitsubisi Montero.

В результате аварии пострадал водитель «копейки» и три пассажира иномарки – 38-летняя женщина, девочки девяти и пяти лет. Все доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Тем временем в Екатеринбурге ребенок пострадал в ДТП с участием катафалка. Во время аварии на ЕКАД столкнулись сразу четыре автомобиля.

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