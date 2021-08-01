Воронежская прокуратура начала проверку после нападения на ребенка своры собак

Воронеж, 1 августа. Публикация СМИ о нападении бродячих псов на ребенка стала основанием для проверки. В обстоятельствах разбирается надзорное ведомство.

Правоохранители установили, что нападение произошло 31 июля. Женщина вместе с детьми проходила мимо строящегося здания на улице Маршала Одинцова. С территории стройки выбежали агрессивные животные и набросились на старшего из детей. Ребенок получил незначительные повреждения, никакой опасности для его здоровья нет.

Прокуратура намерена, в частности, выяснить степень контроля за безнадзорными животными с их отловом со стороны представителей власти.