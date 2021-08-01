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Стая агрессивных собак напала на семью с детьми в Воронеже

  /   Обновлено: 01 августа 2021 13:42
Происшествия
Стая агрессивных собак напала на семью с детьми в Воронеже
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Воронеж, 1 августа. В социальных сетях появилось видео нападения стаи бродячих собак в одном из жилых комплексов Воронежа. Пострадал ребенок.

Свора безнадзорных собак набросилась на гуляющую семью с коляской. Инцидент произошел накануне у одного из домов на улице Артамонова. По словам очевидцев, печальный инцидент произошел в считанные секунды. Пока одни собаки лаяли на семью, другая укусила старшего мальчика за ногу, порвав шорты. Его мама и младший ребенок не пострадали.

Жители комплекса отмечают, что в последнее время подобные инцидент стали происходить все чаще. Горожане уже собирали подписи в организацию для отлова животных, но ситуация так и не поменялась: бродячие псы продолжают разгуливать по району.

Ранее двое детей серьезно пострадали от укусов сорвавшегося с цепи ротвейлера в Подмосковье. Четырехлетняя девочка и 11-месячный мальчик получили множественные травмы и укусы.

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