Мамонт в воронежском музее прошел вакцинацию

Воронеж, 29 июля. Сотрудники музея-заповедника «Костенки» в Воронеже поставили укол мамонту Степану. Таким образом работники выразили поддержку прививочной кампании от коронавируса.

Экспонату поставили специальную «вакцину-мамонцину», которую придумали сами музейные сотрудники. Представитель организации рассказал в беседе с изданием «Подъем», что побочных эффектов у Степана не было. Обычно он рычит, а во время вакцинации вел себя молча, пошутил сотрудник.

«Теперь у нас и мамонт привит. Можете ехать к нам спокойно», — подчеркнул собеседник издания.

Таким образом работники музея выразили свое отношение к проведению прививочной кампании в России. Сотрудники поддержали вакцинацию от коронавируса в виде шутливого ролика.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее призвал россиян вакцинироваться от COVID-19. Заражение может негативно сказаться на интеллектуальных способностях человека.