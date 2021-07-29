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Мамонт в воронежском музее прошел вакцинацию
Общество
Мамонт в воронежском музее прошел вакцинацию
ru.wikipedia.org  /  Tracy O / CC BY-SA 2.0

Воронеж, 29 июля. Сотрудники музея-заповедника «Костенки» в Воронеже поставили укол мамонту Степану. Таким образом работники выразили поддержку прививочной кампании от коронавируса.

Экспонату поставили специальную «вакцину-мамонцину», которую придумали сами музейные сотрудники. Представитель организации рассказал в беседе с изданием «Подъем», что побочных эффектов у Степана не было. Обычно он рычит, а во время вакцинации вел себя молча, пошутил сотрудник.

«Теперь у нас и мамонт привит. Можете ехать к нам спокойно», — подчеркнул собеседник издания.

Таким образом работники музея выразили свое отношение к проведению прививочной кампании в России. Сотрудники поддержали вакцинацию от коронавируса в виде шутливого ролика.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее призвал россиян вакцинироваться от COVID-19. Заражение может негативно сказаться на интеллектуальных способностях человека.

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