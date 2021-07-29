Пожарные вывели пенсионерку из задымленной квартиры в Воронеже

Воронеж, 29 июля. Инцидент произошел в доме №15 на улице Теплоэнергетиков в микрорайоне Шилово. 80-летняя пенсионерка едва не задохнулась из-за оставленного на плите варенья.

Пожилая женщина проживает в квартире с дочерью. Та забыла на плите варенье и оставила мать в запертой квартире на втором этаже. Из-за пригоревшего лакомства помещение на втором этаже завалило дымом.

Соседи с первого этажа вызвали пожарных. С помощью лестницы спасатели забрались в квартиру через окно, открыли дверь изнутри и эвакуировали пенсионерку. Ее отправили для осмотра в больницу.

Спасатели вернули на берег семерых отдыхающих на акватории острова Русский, которые катались на прогулочном катере, сообщал ФАН. Выяснилось, что судно потеряло ход.