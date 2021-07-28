Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 22:13
22:09
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
22:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»
22:03
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов
22:00
Общество
В крымское село Оленевка пришли блага цивилизации, которых ранее никогда не было
21:56
Происшествия
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
21:55
Общество
Фигуристка Медведева рассказала, почему никогда не даст автограф в ресторане
21:52
Общество
Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде
21:49
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выбрала себе нового опекуна вместо тирана-отца
21:39
Общество
Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет
21:37
Политика
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ в Донбассе
Все новости

Водитель маршрутки выплатит 5 тыс. рублей штрафа за нарушение ПДД в Воронеже
Происшествия
Водитель маршрутки выплатит 5 тыс. рублей штрафа за нарушение ПДД в Воронеже
pixabay.com

Воронеж, 28 июля. Мужчина выехал на встречную полосу в Воронеже. Произошедшее записали на видео местные жители и выложили в Сеть.

Водитель автобуса в Воронеже должен будет выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение ПДД. Инцидент произошел на улице Олеко Дундича. Мужчина не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу.

Один из водителей заснял произошедшее на видео и выложил в Сеть. Правоохранители провели с нарушителем разъяснительную беседу..

Еще одна авария произошла в Нижнем Новгороде. В результате инцидента погиб водитель, еще двое людей получили травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель маршрутки выплатит 5 тыс. рублей штрафа за нарушение ПДД в Воронеже
воронеж пдд штраф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru