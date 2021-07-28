Водитель маршрутки выплатит 5 тыс. рублей штрафа за нарушение ПДД в Воронеже

Воронеж, 28 июля. Мужчина выехал на встречную полосу в Воронеже. Произошедшее записали на видео местные жители и выложили в Сеть.

Водитель автобуса в Воронеже должен будет выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение ПДД. Инцидент произошел на улице Олеко Дундича. Мужчина не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу.

Один из водителей заснял произошедшее на видео и выложил в Сеть. Правоохранители провели с нарушителем разъяснительную беседу..

Еще одна авария произошла в Нижнем Новгороде. В результате инцидента погиб водитель, еще двое людей получили травмы.