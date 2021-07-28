Ребенок получил перелом позвоночника при катании на батуте в Воронеже

Воронеж, 28 июля. Четырехлетняя девочка получила серьезную травму во время спуска с горки надувного батута возле одного из торговых центров города.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у маленькой пациентки перелом позвонков грудного отдела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Правоохранители провели по данному факту доследственную проверку. По ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Также следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона. Ведется расследование дела. Виновникам произошедшего грозит до шести лет лишения свободы.