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Подросток погиб в ДТП с двумя легковушками под Воронежем
Происшествия
Подросток погиб в ДТП с двумя легковушками под Воронежем
pxhere.com

Воронеж, 27 июля. Автомобили Renault и Toyota столкнулись на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Жертвой аварии стала несовершеннолетняя жительница Липецка.

По данным полиции, 59-летний житель Липецка ехал на Renault со стороны поселка Сомово в направлении Новой Усмани и столкнулся со встречной иномаркой, за рулем которой находился 52-летний мужчина. Обе машины сильно пострадали от удара.

После ДТП 53-летняя пассажирка Renault и 63-летний пассажир Toyota были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Девочка-подросток погибла. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают иные детали смертельного происшествия.

На трассе Березники — Соликамск в Прикамье произошло серьезное ДТП. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 15-летный подросток.

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