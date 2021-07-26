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Первое дело за поддельную справку о вакцинации возбудили в Воронежской области

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:50
Происшествия
Первое дело за поддельную справку о вакцинации возбудили в Воронежской области
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Воронеж, 26 июля. Правоохранители Воронежской области возбудили первое уголовное дело за поддельную справку о вакцинации.

Фигурантом уголовного производства стал житель Подгоренского района. Следствие выяснило, что в июне 2021 года сотрудник местной больницы внес в единую государственную информационную систему данные о якобы прошедшем вакцинацию обвиняемом, за что получил денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

В действительности указанный гражданин не делал прививку от COVID-19. Следователи проводят оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. В частности, опрашиваются возможные свидетели инцидента, а также были проведены обыски на месте работы сотрудника больницы. Стражи порядка изъяли документы и вещи, имеющие отношение к делу.

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