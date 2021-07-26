Летевший из Минска в Анталью самолет совершит аварийную посадку

Воронеж, 26 июля. Капитан самолета Belavia, вылетевшего из Белоруссии в Турцию, подал сигнал бедствия. Воздушное судно готовится к посадке.

По предварительным данным, воздушное судно направляется в Воронеж. Там оно может совершить аварийную посадку. При этом в аэропорту Воронежа уточняют, что пока нет никаких данных о том, что самолет летит к ним. Они не получали никакую информацию, сообщает источник ФАН.

Согласно данным веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, самолет пролетел Воронеж. Более подробной информации о том, что произошло с лайнером, пока нет.