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Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
@WJZDevin

Воронеж, 24 июля. Ассенизаторская машина влетела в легковушку в Воронежской области. Несколько человек получили травмы.

Авария произошла в Рамонском районе. За рулем грузовика «ГАЗ» с цистерной для транспортировки и слива жидких отходов находился 59-летний местный житель. Он хотел развернуться, но не пропустил иномарку Chevrolet Lacetti Klan.

Житель Липецкой области, который ехал за рулем легковушки, не успел остановиться перед маневрирующим грузовиком. В итоге произошло столкновение. Все пять человек, которые ехали в иномарке, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее водитель кроссовера под Анапой заснул за рулем и выехал на тротуар, сообщал сайт 360 tv.ru. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

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