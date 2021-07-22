Воронежский скутерист скончался от удара молнии

Воронеж, 22 июля. Жителя Воронежской области ударило молнией во время езды на скутере. Мужчина умер.

Трагедия произошла накануне в селе Осетровка Верхнемамонского района. 23-летний житель Воронежской области ехал на скутере на открытой местности, когда в него ударила молния. По словам очевидцев, разряд попал ему прямо в голову.

Молодому человеку вызвали скорую помощь, но он скончался на месте еще до приезда бригады медиков. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Молния вывела из строя троллейбус на окраине Ульяновска, сообщал ФАН. По словам горожан, удар стихии спровоцировал возгорание транспортного средства.