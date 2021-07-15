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Труп женщины обнаружили в камышах на пляже под Воронежем
Происшествия
Труп женщины обнаружили в камышах на пляже под Воронежем
ru.depositphotos.com

Воронеж, 15 июля. Мужчина обнаружил тело женщины в камышах реки Усманки около Воронежа. Местные жители вызвали правоохранителей.

Очевидцы думают, что женщина находилась в воде больше двух дней. Сотрудники полиции сообщили, что 13 июля в реке Усманке было обнаружено тело 41-летней женщины.

Правоохранители провели осмотр места инцидента и опрашивают очевидцев. Повреждения на теле женщины не найдены. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Недавно мужчина из Саратова утонул при прогулке с коллегами на катере по реке Волге. Происшествие произошло в ночь с 10 на 11 июля.

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