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Полиция Воронежа поймала грабителя из Северного микрорайона
Происшествия
Полиция Воронежа поймала грабителя из Северного микрорайона
pixabay.com

Воронеж, 14 июля. Правоохранители задержали похитителя сумки 44-летней жительницы одного из микрорайонов Воронежа. Мужчина признал свою вину и вернул часть имущества.

Инцидент произошел в Северном микрорайоне города Воронежа. Возвращаясь домой по Бульвару Победы местная жительница споткнулась и упала. В этот момент к ней подбежал незнакомец, выхватил сумку, в которой лежали денежные средства, телефон и документы, а после сбежал с места преступления.

«Возбуждено уголовное дело по частьи 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге мужчину задержали. Им оказался 30-летний воронежец. Злоумышленник признал свою вину и вернул часть награбленного.

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