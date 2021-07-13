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Массовое ДТП под Воронежем унесло жизнь 12-летней школьницы
Происшествия
Массовое ДТП под Воронежем унесло жизнь 12-летней школьницы
Федерельное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 13 июля. Несовершеннолетняя девочка стала жертвой ДТП на трассе в Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону, различные травмы получили еще три человека.

По предварительным данным, погибшая девочка находилась в салоне автомобиля Honda. Травмированы были еще три пассажира этого транспортного средства — мужчина, женщина и ребенок.

«На 729-м км автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе произошло столкновение восьми транспортных средств», — уточняет пресс-служба.

Стоит отметить, что участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают подробности аварии.

Ранее Deita сообщала о возбуждении уголовного дело против гонщика, по вине которого произошло жесткое ДТП во Владивостоке.

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