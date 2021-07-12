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Власти Воронежской области усилили меры по коронавирусу в регионе

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:16
Общество
Власти Воронежской области усилили меры по коронавирусу в регионе
pixabay.com

Воронеж, 12 июля. Выезд организованных групп детей за пределы Воронежской области запретили местные власти. Решение принято в целях борьбы с коронавирусом.

Правительство региона России обязало местные управляющие компании ежедневно проводить дезинфекцию подъездов жилых домов. Работы должны также проводиться на детских и спортивных площадках Воронежской области.

Новые критерии проведения в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий представили в Роспотребнадзоре. В документе уточняется, что подобные события будут разрешены только в случае снижения заболеваемости COVID-19 в конкретном регионе.

Эффективным средством профилактики коронавируса является вакцинация. Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги» или в поликлинике по месту жительства.

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ограничения воронежская область коронавирус
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