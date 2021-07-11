Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 13:28
13:26
Общество
Режиссер «Черной Вдовы» объяснила, почему в боевике не появился Железный человек
13:26
Армия
Опубликовано видео учений Северного флота РФ по обеспечению живучести кораблей
13:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в молодежном образе прогулялась по саду в деревне Грязь
13:22
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, зачем Макеева показала подписчикам гнилые зубы мужа
13:21
Армия
Подмосковному мемориалу «Пантеон защитников Отечества» исполнилось 20 лет
13:20
Армия
Вертолетчики Балтфлота провели воздушную экскурсию для тяжелобольного ребенка
13:19
Общество
Оперштаб оценил обстановку с коронавирусом в Крыму
13:12
Технологии
Планшет iPad Pro получит обновленный экран
13:11
Происшествия
Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме
13:10
Армия
Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
Все новости

Житель Воронежа застрелил младшего брата и скрылся на красном мотоцикле

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:30
Происшествия
Житель Воронежа застрелил младшего брата и скрылся на красном мотоцикле
pxhere.com

Воронеж, 11 июля. Житель Воронежа убил близкого родственника в результате ссоры и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемого объявили в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов в Воронеже разыскивают 27-летнего мужчину, который выстрелом в сердце из ружья убил своего брата. С места происшествия стрелок скрылся на красном мотоцикле Honda.

По имеющимся данным, у разыскиваемого может быть ружье «Вепрь – 12 Молот», а также пневматическая винтовка Hatsan.

Между братьями возникла ссора, которая позже переросла в драку. Младший брат выхватил ружье и дважды выстрелил из него в родственника, который скончался на месте от полученных травм.

Похожий случай произошел в Костромской области. Там от огнестрельного ранения погибла четырехлетняя девочка.

Вернуться назад

убийство воронеж ружье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru