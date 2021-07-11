Житель Воронежа застрелил младшего брата и скрылся на красном мотоцикле

Воронеж, 11 июля. Житель Воронежа убил близкого родственника в результате ссоры и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемого объявили в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов в Воронеже разыскивают 27-летнего мужчину, который выстрелом в сердце из ружья убил своего брата. С места происшествия стрелок скрылся на красном мотоцикле Honda.

По имеющимся данным, у разыскиваемого может быть ружье «Вепрь – 12 Молот», а также пневматическая винтовка Hatsan.

Между братьями возникла ссора, которая позже переросла в драку. Младший брат выхватил ружье и дважды выстрелил из него в родственника, который скончался на месте от полученных травм.

Похожий случай произошел в Костромской области. Там от огнестрельного ранения погибла четырехлетняя девочка.