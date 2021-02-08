Появились фото с места операции по спасению детей под Воронежем

Воронеж, 8 февраля. ФАН публикует фотографии с места гибели провалившегося под лед ребенка на реке Тихая Сосна в селе Гнилом Острогожского района Воронежской области.

Сигнал о трагедии поступил накануне в 16:51. По предварительным данным, четверо детей девяти-десяти лет вышли на лед реки Тихая Сосна, двое провалились под лед. Товарищи смогли вытащить одного из детей, второй — девятилетний мальчик, скрылся под водой. Его тело пока не найдено. Поисками занимаются водолазы.

В экстренной службе региона сообщали, что под лед реки Тихая Сосна провалились трое детей, двоим удалось спастись, одного ребенка унесло сильное течение.

Ранее трое детей провалились под лед на пруду в Кстовском районе Нижегородской области, один мальчик скончался. Инцидент произошел на водоеме на территории базы отдыха у населенного пункта Большое Мокрое.