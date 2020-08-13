Рецидивист под Воронежем забил до смерти каратиста

Воронеж, 13 августа. Трижды судимый мужчина забил до смерти молодого каратиста под Воронежем, сообщили в региональном Следственном комитете.

Убийство произошло 8 августа в поселке Кантемировка. По предварительной информации, между 18-летним спортсменом и 26-летним парнем возникла ссора, которая переросла в драку.

Парень ударил каратиста в лицо, после чего тот упал на асфальт и потерял сознание. Пострадавшего срочно госпитализировали. 11 августа каратист скончался.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к его смерти. Подозреваемого задержали, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кемеровский области мужчина забил знакомого ради куска цветного металла.