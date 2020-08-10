Мужчина на катере спас тонущего в воронежском водохранилище подростка

Воронеж, 10 августа. Житель Воронежа на катере спас тонущего в водохранилище подростка. Инцидент произошел в районе Адмиралтейской площади.

Вечером 9 августа мужчина катался на своем катере по водохранилищу около Северного моста. Он услышал крик о помощи и подплыл ближе.

Оказалось, что двое подростков купались в воде, но один из них начал тонуть. Мужчина помог подняться на борт одному из парней, а второй захотел доплыть до берега самостоятельно.

«Парень был уже порядком обессилен. То, что я оказался в нужное время в нужный час, удачное стечение обстоятельств», — рассказал водитель катера.

Он предупредил других отдыхающих об опасности водохранилища, попросив быть внимательными во время купания.