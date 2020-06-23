Сотрудники Воронежского медуниверситета помогают в борьбе с COVID-19

Воронеж, 23 июня. Глава Воронежской облдумы Владимир Нетесов обсудил с ректором ВГМУ им. Бурденко Игорем Есауленко вопросы образования в условиях эпидемии.

По словам Есауленко, почти четыреста преподавателей, ординаторов, студентов помогают пациентам с COVID-19. Весной в учебные планы медицинского вуза добавили лекции по профилактике и лечению коронавируса.

На базе университета появился Консультативно-ресурсный центр, который оказывает методическую помощь больницам соседних областей. Центр оказал более пятисот телеконсультаций.

Университет помог около 50 образовательным учреждениям пройти обучение по борьбе с новым вирусом, пишет издание Infox.ru.

Распространение COVID-19 в регионе вышло на плато, вылечились более четырехсот человек, с начала эпидемии зафиксирован 31 летальный исход у пациентов с коронавирусом.