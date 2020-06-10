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Росгвардеец спас брошенного в воронежской многоэтажке младенца

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Росгвардеец спас брошенного в воронежской многоэтажке младенца

Воронеж, 10 июня. Сотрудник Росгвардии обнаружил брошенного младенца в подъезде многоэтажного дома в Воронеже, сообщается на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел в Коминтерновском районе города. Прапорщик Николай Дмитриев услышал детский плач на лестничной площадке дома.

Он решил проверить, откуда доносится звук. Оказалось, что на подоконнике возле окна стояла коробка, а в ней лежал ребенок. Рядом с малышом не было других людей.

Дмитриев вызвал полицию и передал младенца медикам скорой помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых ребенок остался один. Они выясняют личности родителей, бросивших малыша.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Иркутской области, где многодетная мать оставила младенца в туалете роддома.

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