В доме-интернате в Воронежской области выявили 119 случаев коронавируса

Воронеж, 8 июня. Вспышка коронавирусной инфекции 8 июня зафиксирована в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области. Инфекцию выявили у 107 пациентов и 12 сотрудников учреждения, сообщает правительство области.

В настоящее время 20 заболевших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Остальные пациенты изолированы в специальной зоне в том же интернате, у них болезнь протекает в бессимптомной форме. Заболевшие 12 сотрудников направлены на лечение домой.

Специалисты оперативно провели дезинфекцию всего учреждения, оно сейчас разделено на «чистую» и «грязную» зоны.

Правительство Воронежской области заверило, что дом-интернат полностью обеспечен продуктами, водой, СИЗ и медикаментами. Пациенты питаются в комнатах, где они живут.

Добавим, что в связи со вспышкой заболевания в доме-интернате, в области зафиксирован рекордный прирост числа заболевших. Показатель составил 228 человек, что на 89 больше прежнего рекорда.